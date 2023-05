Toulouse haalt Aboukhlal na intern onderzoek terug bij de selectie

De Franse voetbalclub Toulouse heeft voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal terug in de selectie genomen, nadat hij daar eerder deze week uit was verwijderd. Uit onderzoek van de club en na een ontmoeting met locoburgemeester Laurence Arribagé is de directie tot de conclusie gekomen dat Aboukhlal geen vrouwonvriendelijke uitspraken heeft gedaan.

Aboukhlal had deze week een ontmoeting met Arribagé om over de kwestie te praten. Via zijn sociale media-kanalen liet hij weten dat zij in dat gesprek bevestigde dat het bericht van RMC "niet weergaf wat er werkelijk is gebeurd".

De club trok dezelfde conclusie. Aboukhlal zal dit weekend dus gewoon mee kunnen spelen in het uitduel met Nice.