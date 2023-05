Groep van 49 ontvoerde migranten in Mexico terecht

In Mexico zijn 49 migranten bevrijd die door een bende waren gegijzeld. De slachtoffers uit onder meer Venezuela, Brazilië en Cuba zaten aan boord van een bus toen een gewapende groep het voertuig kaapte. Dat gebeurde afgelopen dinsdag.

Honderden militairen waren uitgerukt in de zoektocht naar de gegijzelde passagiers. Zij werden uiteindelijk in de centraal gelegen staat San Luis Potosi aangetroffen. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De chauffeurs van de bus worden nog altijd vermist. Naar hen wordt massaal gezocht.

De migranten verklaarden na de reddingsoperatie dat een gewapende groep hun voertuig was binnengedrongen toen de bus bij een tankstation geparkeerd stond. De bus was vertrokken uit de zuidelijke staat Chiapas en was drie uur onderweg toen de ontvoering plaatsvond. De kidnappers zouden een bedrag van 40.000 pesos (omgerekend 2200 dollar) per persoon als losgeld hebben geëist. President López Obrador wees direct na de kidnap al naar georganiseerde bendes.

Gijzelingen komen in het door drugscriminaliteit geteisterde land vaker voor. Eind vorig jaar werden in de westelijke deelstaat Durango honderden Nicaraguanen ontvoerd door georganiseerde bendes. Eerder deze maand werden tien Colombianen ontvoerd in de grensstad San Luis Río Colorado.