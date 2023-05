FC Twente-vrouwen veroveren KNVB-beker en geven seizoen toch nog glans

In het Bingoal Stadion in Den Haag hebben de FC Twente-vrouwen de KNVB-beker gewonnen door in de finale met 4-0 te winnen van PSV. Op basis van de competitie was Twente de grote favoriet. De ploeg van coach Joran Pot stond lang aan kop tot Ajax op het allerlaatste moment voorbij kwam en de landstitel pakte. PSV belandde op de vierde plaats.

De Eindhovenaren begonnen gevaarlijk, maar hielden dat niet vol. Er volgde een wat lauwe eerste helft, waarin beide ploegen veel balverlies leden. Toch speelde het duel zich vooral af op de helft van PSV. Twente domineerde, maar werd nergens echt gevaarlijk. Dhont scoort net niet, Jansen wel Pas in de 36ste minuut kwam de beste kans tot dan toe voor Twente. De Belgische Elena Dhont schoot op de kruising tegen de lat. Zoals wel vaker bij Twente sloeg de frustratie van het kansen missen ineens om in goals. In de 41ste minuut was het raak. Renate Jansen schoot voorbij PSV-keeper Daniëlle de Jong na een assist van Anna-Lena Stolze, die lang geblesseerd is geweest: 1-0.

Kim Everaerts viert na rust de 2-0 - ANP

Gelijk na rust begon PSV, de ploeg van trainer Rick de Rooij, sterker en kwam dicht bij de gelijkmaker. Maar een schot van Chimera Ripa ging er net niet in. Daarna kroop Twente nog een aantal keer door het oog van de naald, maar een kwartier later deelden ze dan toch de tweede tik uit. Kim Everaerts wist de bal langs maar liefst drie verdedigsters te krijgen en te scoren: 2-0. De ploeg van trainer De Rooij kreeg nog een paar mooie kansen, waaronder een vrije trap in het zestienmetergebied, maar de bal ging er niet in. Wat geluk Twente had de buit al binnen. In de 87ste minuut maakte Dhont de 3-0, waarna ze werd gewisseld voor Bente Janssen, die na een ingooi terug op keeper de bal van De Jong afpakte en met wat geluk de 4-0 maakte.

PSV-keeper Daniëlle de Jong baalt. Ze gaat na de zomer over naar FC Twente - ANP