Gelders dorpje trekt duizenden bezoekers voor foto à la 'Band of Brothers'

Bij landgoed Schoonderlogt in de Gelderse plaats Elst worden maatregelen genomen om de stroom toeristen in goede banen te leiden. Vanuit alle hoeken van de wereld komen mensen naar het landgoed om een Band of Brothers-achtige foto te nemen.

Schoonderlogt was in de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van een Amerikaanse legereenheid. Commandant Richard Winters maakte tijdens de Slag om Arnhem onder de bogen een foto, een gebeurtenis die in 2001 werd geënsceneerd in de populaire oorlogsserie Band of Brothers.

Die foto, met acteur Damian Lewis als commandant Winters, wordt nu door toeristen massaal nagemaakt. "Je staat er echt van te kijken hoe wereldberoemd deze locatie is", vertelt Bauke Huisman van het Betuws Oorlog Info Centrum aan Omroep Gelderland. "Ze komen echt overal vandaan speciaal voor deze plek."

Volgens Huisman gaat het om duizenden toeristen per jaar. En dat zijn er zo veel dat de infrastructuur wordt aangepakt. Zo komt er voor touringcars een parkeerstrook, zodat de bussen dichtbij kunnen parkeren en niet meer in de weg staan. Ook wordt een parkje met hagen en beplanting aangelegd, compleet met twee zitbanken en picknicktafels.

Euro-tour

Elst is een tussenstop van de Band of Brothers-tours: van de stranden van Normandië tot het zomerverblijf van Hitler in Zuid-Duitsland. De tv-serie vertelt het verhaal van een groep Amerikaanse parachutisten, die in de Tweede Wereldoorlog in actie kwam in West-Europa.

Het landgoed is overigens privéterrein en dus mag niet iedereen zomaar een foto komen halen. Op aanvraag kunnen geïnteresseerden een kiekje onder de poort schieten.