Hockeyers Pinoké slaan eerste slag tegen Kampong in halve finale play-offs

Voorheen werd volgens het best-of-three principe gespeeld, nu valt de beslissing over twee duels. De return is zondag om 14.30 uur in Utrecht. Als Kampong die wint, wordt er gekeken naar het doelsaldo.

De hockeymannen van Pinoké hebben de eerste klap uitgedeeld aan Kampong in de play-offs. In de eerste wedstrijd van de halve finale won de Amstelveense ploeg overtuigend met 3-1 en creëerde zo een goede uitgangspositie om de finale te bereiken.

Pinoké mocht zich dan met de hakken over de sloot als vierde voor de play-offs hebben geplaatst, daar was in de eerste wedstrijd tegen Kampong weinig van te merken. Via de Belgische international Sebastien Dockier kreeg de thuisclub in het eerste kwart meteen al twee goede kansen.

Het tweede kwart was amper begonnen toen Pinoké op 1-0 kwam door een benutte strafbal van topscorer Alexander Hendrickx, de 23ste treffer van het seizoen voor de Belg.

De Wijn valt uit met blessure

Vijf minuten later was Kampong alweer langszij. Strafcornerkanon Jip Jansen maakte zijn 35ste doelpunt van het seizoen, maar de beste ploeg van de competitie was toen al wel sterkhouder Sander de Wijn met een blessure kwijt geraakt.