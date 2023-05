Hockeyers Pinoké en Bloemendaal slaan eerste slag in halve finale play-offs

De hockeymannen van Pinoké en Bloemendaal hebben de eerste klap uitgedeeld in de play-offs. In de eerste wedstrijd van de halve finales versloeg Pinoké zaterdag thuis overtuigend Kampong met 3-1, terwijl landskampioen Bloemendaal een goede uitgangspositie creëerde om de finale te bereiken door uit met 1-0 van Rotterdam te winnen. Voorheen werd volgens het best-of-three principe gespeeld, nu valt de beslissing over twee duels. De returns zijn zondag in Utrecht en Bloemendaal. Mochten Kampong en Rotterdam die winnen, dan wordt er gekeken naar het doelsaldo.

Play-offs hockey live bij de NOS Het beslissende duel tussen de vrouwen van SCHC en Hurley is zaterdag om 16.00 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De tweede wedstrijd tussen Den Bosch en Amsterdam laten we in samenvatting zien. Zondag zenden we de beslissende wedstrijd tussen de mannen van Kampong en Pinoké om 14.30 uur uit op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De tweede wedstrijd tussen Bloemendaal en Rotterdam laten we in samenvatting zien.

Pinoké mocht zich dan met de hakken over de sloot als vierde voor de play-offs hebben geplaatst, daar was in de eerste wedstrijd tegen Kampong weinig van te merken. Via de Belgische international Sebastien Dockier kreeg de thuisclub in het eerste kwart meteen al twee goede kansen. Het tweede kwart was amper begonnen toen Pinoké op 1-0 kwam door een benutte strafbal van topscorer Alexander Hendrickx, de 23ste treffer van het seizoen voor de Belg. De Wijn valt uit met blessure Vijf minuten later was Kampong alweer langszij. Strafcornerkanon Jip Jansen maakte zijn 35ste doelpunt van het seizoen, maar de beste ploeg van de competitie was toen al wel sterkhouder Sander de Wijn met een blessure kwijt geraakt. De 2-1 van Pinoké in de 23ste minuut was een wonderschoon doelpunt. Een schot van Dockier vanaf links werd op fraaie wijze door het Amstelveense talent Miles Bukkens achter Kampong-doelman David Harte getikt.

De hockeyers van Pinoké vieren de 2-1 - NOS

Pinoké, vorig seizoen verliezend finalist tegen Bloemendaal, kwam voor rust zelfs op 3-1. Mark Landbrug trok vanaf links de cirkel binnen, ontving de bal terug van Bukkens en sloeg die vervolgens hard binnen. Tot overmaat van ramp raakte Kampong in de slotseconden van de eerste helft ook nog z'n 'referral' (recht om de videoarbiter te raadploegen) kwijt. Bukkens mikt over Texas Bukkens had halverwege het derde kwart de 4-1 voor Pinoké op zijn stick, maar hij mikte over. Het enige dat Kampong daar tegenover kon zetten was een kansje van talent Duco Telgenkamp. In het vierde kwart kreeg de Utrechtse club via Jansen nog de kans op de 3-2. Zijn eerste strafcorner belandde op een voet, de tweede ging naast. Echt gevaarlijk werd Kampong daarna niet meer. Zondag volgt om 14.30 uur de beslissing.

Bekijk hier de samenvatting van Rotterdam-Bloemendaal. - NOS

Bloemendaal had Rotterdam eerder dit seizoen al twee keer overtuigend verslagen. De kampioen van de laatste drie seizoenen won thuis op het Kopje met 4-1, uit werd het zelfs 0-5. Toch was het de nummer drie van de reguliere competitie die dit keer het felst begon, zonder dat het een Rotterdams doelpunt opleverde. Jeroen Hertzberger zag een strafcorner in het eerste kwart gesmoord worden. De treffer viel in het tweede kwart alsnog, alleen wel aan de andere kant. Floris Wortelboer, zelf al een keer dicht bij de 0-1 na een fraaie passeeractie, gaf van links een voorzet die door teamgenoot Arthur van Doren achter Rotterdam-doelman Derk Meijer werd gewerkt.

Jeroen Hertzberger en Teun Beins - Orange Pictures