Oranje onder 17 verliest eerste EK-duel van Zwitserland met opmerkelijk einde

Het Nederlands elftal onder 17 jaar heeft de eerste groepswedstrijd bij het Europees kampioenschap in Hongarije verloren. De ploeg van bondscoach Pieter Schrassert Bert ging met 2-0 onderuit tegen de leeftijdsgenoten van Zwitserland, die ook nog twee penalty's misten.

Nederland komt vaak uitstekend voor de dag bij EK's onder 17. In 2011, 2012, 2018 en 2019 werd de Europese titel veroverd. Vorig jaar strandde Oranje in de finale, waarin Frankrijk te sterk was.

Niet scherp uit kleedkamer

Vooral door een slechte start van de tweede helft is de weg naar nieuw EK-succes lang. Nederland kwam na rust niet scherp uit de kleedkamer en incasseerde binnen tien minuten twee Zwitserse treffers.