Opnieuw Duits dagsucces in de Giro: Denz klopt twee medevluchters in Rivoli

De twaalfde etappe in de Giro d'Italia, een heuvelachtige rit over 185 kilometer, heeft een Duitse winnaar opgeleverd. Bora-renner Nico Denz was in Rivoli de sterkste en behaalde bovendien zijn eerste zege in een grote ronde.

De 29-jarige Denz klopte medevluchters Toms Skujins (Trek) en Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) in de sprint. Woensdag won ook al een Duitser in de Giro: Pascal Ackermann.

Denz, Skujins en Berwick maakten aanvankelijk deel uit van een kopgroep van dertig, met onder anderen Bauke Mollema (Trek).

Met nog ruim 90 kilometer te gaan maakten Samuele Battistella (Astana), Denz, Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani), Berwick en Skujins zich los van de kopgroep.