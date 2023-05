Vanavond op tv: Strenge grenscontroles in Frankrijk • Nog steeds geen landbouwakkoord • Vliegtuigcrash Colombia

Frankrijk accepteert geen migranten meer die zonder papieren willen doorreizen vanuit Italië. De Franse regering heeft 150 extra politiemensen en ME ingezet die dag en nacht langs de Frans-Italiaanse grens patrouilleren. Europacorrespondent Saskia Dekkers volgde een groep West-Afrikanen die zich aan de zware tocht waagden om de Frans-Italiaanse grens over te steken.

Twee weken geleden stortte een vliegtuig neer in het Amazoneregenwoud in Colombia. Vier kinderen die in het vliegtuig zaten, zijn nog vermist. Vannacht meldde president Petro dat de vier zijn teruggevonden bij een zoekactie waaraan honderden militairen meededen. Het leger ontkent dat de kinderen terecht zijn.

Nog steeds geen landbouwakkoord

Het klapte bijna vannacht. En, zo melden bronnen in Den Haag, als rond drie uur vannacht premier Rutte niet was opgetrommeld om de boel te redden, dan wás het ook geklapt: de onderhandelingen over de toekomst van de Nederlandse landbouw. Minister Adema spreekt van een "vergevorderd concept dat getoetst moet worden" - dat is Haags voor 'we zijn er nog lang niet uit'.