Enorme 'roerei'-dinosaurus ontdekt in Argentinië

In Argentinië zijn resten gevonden van een nog niet eerder ontdekte dinosaurussoort. Het reusachtige dier woog 50.000 kilo en was 30 meter lang. Volgens onderzoekers is de soort een van de grootste ooit ontdekt. Het dier leefde zo'n 65 miljoen jaar geleden.

De vondst werd al gedaan in 2018, maar vandaag werden de resten voor het eerst gepresenteerd. Het skelet werd gevonden in een natuurreservaat in de Zuid-Argentijnse regio Patagonië. In dat gebied leefden meer dinosaurussen. Deze soort was een planteneter en had een lange nek.

Roerei

Wetenschappers hebben de nieuw ontdekte soort de naam 'Chucarosaurus Diripienda' gegeven. Vertaald naar het Nederlands betekent dat 'hardgekookt roerei'.

De naam komt voort uit een ongeluk dat gebeurde tijdens het transport van een van de botten. Door het gewicht daarvan (300 kilo) kantelde het bestelbusje waarmee het bot werd vervoerd. Het bot raakte niet beschadigd. De onderzoekers kwamen vervolgens met de naam 'hardgekookt roerei' op de proppen. "Omdat hij werd omgerold en het ongeluk heeft doorstaan", aldus onderzoeker Nicolas Chimento.