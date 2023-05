Nadal last langere pauze in en mist ook Roland Garros: 'Ik stop voorlopig'

De afwezigheid van de 36-jarige Nadal komt niet als een heel grote verrassing, nadat hij eerder al had laten doorschemeren dat hij tegenslag kende bij zijn herstel. Toen hij in januari met heupklachten al in de tweede ronde van de Australian Open werd uitgeschakeld, hoopte hij nog op een rentree in het voorjaar.

Persconferentie

Om aan alle geruchten over zijn gesteldheid en toekomstplannen een einde te maken, laste de voormalig nummer één donderdag een speciale persconferentie in.

Ondanks alle fysieke tegenslagen vertelde Nadal de hoop op een rentree op de tennisbaan nog niet opgegeven te hebben, al last hij wel een langere pauze in. "Ik weet niet wanneer ik terugkeer. Misschien over twee, drie, vier maanden? Ik weet het echt niet. Ik kan de toekomst niet voorspellen en volg nu mijn gevoel."

In 2024 komt hij zeer waarschijnlijk voor het laatst in actie op de tennisbaan, zo vertelde Nadal. "Ik stop nu voorlopig om mezelf de mogelijkheid te geven om in ieder geval volgend jaar te kunnen genieten en competitief te zijn. Dat is nu niet mogelijk."