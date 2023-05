Wiebes sprint naar etappezege in Ronde van Burgos en is eerste leider

Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De 24-jarige renster van SD Worx sprintte in de 115,6 kilometer lange etappe naar de zege en is de eerste leider in het algemeen klassement.

De rit van Quintanaortuño naar Medina de Pomar was er een over relatief vlak terrein met tussendoor twee klimmetjes, waarvan de laatste op twintig kilometer van de streep lag.

Solo-avontuur

Eén renster besloot op avontuur te gaan: Valeria Valgonen. De 20-jarige Russische reed een voorsprong van ongeveer anderhalve minuut bij elkaar. Dat was genoeg om tot 32 kilometer voor de finish het peloton achter zich te houden.

Vervolgens demarreerden nog vier rensters in de hoop voor de etappezege te kunnen sprinten, maar twee kilometer voor de meet werden ook die vier bijgehaald door het peloton.

In de massasprint die volgde was Wiebes de sterkste. Ze boekte daarmee haar vijfde overwinning van dit seizoen. Vorig seizoen eindigde de teller voor de Nederlandse op 23.

De Italiaanse Elisa Balsamo kwam als tweede over de eindstreep. De Amerikaanse Chloe Dygert finishte als derde.