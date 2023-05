Handbalsters Venlo veroveren beker ten koste van VOC Amsterdam

De handbalsters van Venlo hebben voor het eerst de nationale beker veroverd. In de finale in Almere won de ploeg van coach Robin Gielen met 36-30 van vijfvoudig bekerwinnaar VOC uit Amsterdam.

In 2019 verloor Venlo in de finale van Quintus, waarna er vanwege het coronavirus drie jaar lang geen beker werd uitgereikt. Vorig seizoen greep Venlo al wel zijn eerste landstitel door VOC in de finale van de play-offs te kloppen.

VOC start goed, Venlo neemt over

De bekerfinale in een sfeervol topsportcentrum in Almere kende een nerveus begin, maar VOC had aanvankelijk de overhand. Mede dankzij drie treffers van Sharon Grummel boog Venlo de achterstand snel om in een 7-6 voorsprong.

In het vervolg nam de ploeg uit Limburg meer afstand, waardoor het bij rust 19-16 stond.

Na de pauze ging het bij Venlo nog beter lopen. Vooral de dekking functioneerde beter, waardoor VOC moeilijker tot scoren kwam. Dankzij enkele cruciale reddingen van Marit Buckers en de goals van onder anderen Grummel (tien in totaal), Janiek van Sleeuwen en Marit Steenbakkers liep Venlo daarna langzaam weg.

Zaterdag treffen beide clubs elkaar opnieuw. In Venlo staat dan de eerste wedstrijd in de best-of-three-serie in de play-offs om het landskampioenschap op het programma.