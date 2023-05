Eerste nationale beker handbalsters Venlo, bij de mannen zegeviert Volendam

De handbalsters van Venlo hebben voor het eerst de nationale beker veroverd. In de finale in Almere won de ploeg van coach Robin Gielen met 36-30 van vijfvoudig bekerwinnaar VOC uit Amsterdam.

Bij de heren veroverde Volendam zijn negende beker door in de finale Hurry-Up met 29-25 te verslaan. De formatie uit het Drentse Zwartemeer had ook zijn vorige bekerfinale (in 2011) verloren.