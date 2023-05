Vliegtuigje eindigt ondersteboven bij landing

Op Oostwold Airport in Groningen is een vliegtuigje op zijn kop beland. De piloot van het toestel, een Waco Classic, landde naast de landingsbaan. Hulpdiensten uit Finsterwolde en Delfzijl zijn ter plaatse.

Hoe de piloot naast de landingsbaan terechtkwam is onduidelijk. Hij is ongedeerd en zelfstandig uit het toestel gekomen, meldt 112Groningen. Wel is de piloot erg geschrokken.

Vorige maand werd de nieuwe, geasfalteerde landingsbaan van Oostwold Airport in gebruik genomen. Daarvoor werd gebruikgemaakt van een onverharde landingsbaan. De nieuwe asfaltstrip is 800 meter lang en 20 meter breed.