F1-coureur De Vries roept op te doneren voor slachtoffers overstromingen Italië

Nyck de Vries heeft opgeroepen geld te doneren aan het noodfonds dat is ingesteld voor de slachtoffers van de door overstromingen geplaagde Italiaanse regio Emilia-Romagna. Dat deed de Nederlandse Formule 1-coureur op Instagram, waar hij tevens verslag deed van zijn avontuurlijke tocht om weer veilig in het hotel te komen. De Vries was door de overvloedige regenval in de regio namelijk gestrand. "Het regende hevig, Faenza stond al onder water en ik kon niet bij mijn hotel komen", schrijft hij. "Terugkeren naar de snelweg was ook geen optie. Ik zat vast in een dorpje met één volgeboekt hotel."

Grand Prix afgelast De Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna in Italië gaat dit weekend niet door vanwege de slechte weeromstandigheden. De organisatie op het circuit van Imola vindt het niet verantwoord om de race door te laten gaan. De regio in Noord-Italië, waar de grand prix dit weekend plaats zou vinden, kampt al enige tijd met hevige overstromingen en aardverschuivingen, veroorzaakt door extreme regenval. Ten minste negen mensen zijn volgens de Italiaanse autoriteiten om het leven gekomen in het extreme weer.

"Gelukkig was het team van McLaren daar ook al gestrand en een van hun monteurs was zo vriendelijk mij zijn kamer te geven. De volgende ochtend veranderde de lobby van het hotel in een noodopvang voor mensen die 's nachts uit hun huizen moesten vluchten." Avontuurlijke rit De 28-jarige De Vries had die dag één potentiële route om weer bij zijn eigen hotel te komen. "Na een avontuurlijke rit, door de bergen en met dank aan lokale mensen en autoriteiten in verschillende dorpjes, ben ik veilig thuisgekomen." In zijn bericht bedankt De Vries "de mensen die zo aardig waren hem te helpen". "Het was hartverwarmend te zien dat zo veel mensen naar elkaar omkijken. Mijn gedachten zijn bij de mensen die blijvende schade hebben door deze tragedie." Om zijn woorden kracht bij te zetten, deelt hij op Instagram de gegevens waarmee mensen geld kunnen doneren aan het noodfonds. Datzelfde doet zijn collega bij AlphaTauri Yuki Tsunoda. "Alstublieft, alles wat u kunt doen om te helpen wordt gewaardeerd, hoe groot of klein de donatie ook is", schrijft de Japanner.

Een man probeert fietsend door een van de vele ondergelopen straten te komen - EPA