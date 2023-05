Ajax-doelman Stekelenburg, WK-finalist in 2010, zet punt achter carrière

Maarten Stekelenburg zet na dit seizoen een punt achter zijn voetbalcarrière. De 40-jarige doelman neemt komende zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht al afscheid van de supporters van Ajax, de club waar hij de afgelopen seizoenen onder contract stond.

Stekelenburg keerde in de zomer van 2020 terug in Amsterdam, nadat hij bij Ajax al de jeugdopleiding had doorlopen en negen jaar onder de lat had gestaan bij het eerste elftal (2002-2011). Hij keepte in totaal 311 wedstrijden voor Ajax, waarvan 29 na zijn terugkeer.

Na de dopingschorsing van André Onana werd Stekelenburg bij Ajax in het voorjaar van 2021 weer even eerste doelman. Een sterke reeks, die werd bekroond met zijn derde van in totaal vier landstitels met Ajax, leverde hem een uitverkiezing voor het EK op, waar hij bovendien eerste keus was.

De afgelopen seizoenen werd Stekelenburg geplaagd door blessureleed, waardoor zijn laatste wedstrijd dateert van mei 2022.

Hoogtepunt op WK 2010

De 63-voudig Oranje-international speelde naast Ajax voor AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton.

In zijn eerste Ajax-periode was Stekelenburg ook vaste waarde in het Nederlands elftal. Hij haalde in 2010 de WK-finale met Oranje, onder meer dankzij een geweldige redding op een schot van Kaká in de kwartfinale tegen Brazilië.

