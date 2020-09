Van Ark: mondkapjes voor verpleeghuizen zijn beschikbaar, maar ik dwing niets af

Er is verwarring ontstaan over een nieuwe richtlijn waar bezoekers en medewerkers in verpleeghuizen in de "ernstige" regio's - zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag - preventief een mondkapjes moeten dragen. Maar dit betekent niet dat dit niet kan in verpleeghuizen in andere gebieden, zo maakte minister Van Ark tijdens het debat.

Ze wijst naar het advies van het OMT over mondkapjes in verpleeghuizen. Deze deskundigen zeggen dat in "zorgelijke" regio's het gebruik "serieus moet worden overwogen" en dat "waakzaamheid" nodig is in andere regio's.

Dit advies is vervolgens uitgewerkt door de beroepsgroep. "Wij maken niet de richtlijnen, dat doet de beroepsgroep", aldus Van Ark. "Ik vind het niet goed als het ministerie gaat knabbelen aan richtlijnen van de beroepsgroep." Volgens deze beroepsgroep wordt in vijftig procent van de verpleeghuizen al mondkapjes gebruikt. De minister zegt wel dat er geen tekort is. "Ze zijn beschikbaar." Ze laat nog wel een onderzoek doen hoeveel voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen er precies is.

GroenLinks-leider Klaver wil dat Van Ark het dragen van mondkapjes afdwingt, maar dat gaat haar een stap te ver. "Ik ga niet zeggen: gij zult het dragen."