Rutte: achteraf gezien had vorig pakket maatregelen 'steviger' gemoeten

"Niemand weet wanneer er een einde komt aan deze heftige periode." Met die woorden begon premier Rutte zijn beantwoording van de vragen van de Kamer. Dat er nog geen einde van de coronacrisis in zicht is, is volgens hem lastig voor iedereen. "En het wordt steeds lastiger, nu de dagen gaan korten en het leven zich weer meer gaat afspelen achter de voordeur."

Rutte wees er opnieuw op dat ons gedrag het belangrijkste is in de bestrijding van het virus. "In de zomer konden we korte tijd dansen met het virus, maar we zitten nu in een tijd dat de hamer toch weer tevoorschijn moet komen. Dat gaat veel vragen van onze koelbloedigheid en geduld. Maar de dag komt dat we weer normaal met elkaar kunnen omgaan."