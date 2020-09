Kamerdebat over corona: meerderheid wil landelijk mondkapjes in publieke ruimte

Goedemorgen,

In dit liveblog houden we u op de hoogte van het debat dat om 11.30 uur begint. Daarin zal het ook veel gaan over mondkapjes. Het kabinet vindt dat mensen die op meer plekken moeten dragen, maar wil niet overgaan tot een landelijke plicht. Een aantal partijen vindt dat onduidelijk en zal pleiten voor een mondkapjesplicht in het hele land. In andere landen is dat al langer gebruikelijk.

Steeds meer stemmen in Tweede Kamer voor mondkapjesplicht

Nog op weinig plekken mondkapjesplicht na draagadvies overheid