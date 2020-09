Coronadebat in teken van mondkapjes is voorbij, lees hier wat er is gebeurd

Bijna alle politieke partijen willen, in deze coronatijd, niet meer drie dagen in de week soms tot diep in de nacht in het Tweede Kamergebouw wachten op een hoofdelijke stemming. "We moeten niet met te veel mensen in dit gebouw zijn", aldus VVD-fractievoorzitter Dijkhoff, die vindt dat Kamerleden het "goede voorbeeld" moeten geven.

Het is nu gebruikelijk dat alle Kamerleden in het gebouw zijn als er na een debat een hoofdelijke stemming is, soms is dat een motie van wantrouwen.

Wilders vindt het voorstel van Dijkhoff onbegrijpelijk, omdat er volgens hem getornd wordt aan het gewoonterecht om een hoofdelijke stemming aan te vragen. Hij vindt dat Kamerleden met 6000 euro rijkelijk worden betaald voor hun werk en dat het dan niet raar is om drie dagen ook aanwezig te zijn, ook tot laat in de nacht. "Dat is waar we voor zijn. Dit is ons vak", aldus Wilders. Dijkhoff is het hier niet mee eens. "Wij moeten ook niet te veel reisbewegingen maken."