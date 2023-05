Landskampioen Den Bosch houdt schade beperkt tegen Amsterdam in eerste play-offduel

Regerend kampioen Den Bosch heeft goede papieren om voor de 26ste keer op rij bij de beste twee ploegen van Nederland te horen. De hockeysters van Amsterdam waren in het eerste play-offduel van de halve finale lange tijd beter, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel (1-1). De terugwedstrijd in Noord-Brabant is over twee dagen al. En dankzij een rake strafcorner van Sanne Koolen in het vierde kwart heeft Den Bosch zich een goede uitgangspositie verschaft om het karwei thuis af te maken.

Daar zag het aanvankelijk helemaal niet naar uit. Den Bosch is niet meer zo onaantastbaar als in de afgelopen seizoenen en dat was in dit duel met Amsterdam niet anders. Koning sta-in-de-weg Het was vooral aan keepster Josine Koning te danken dat Den Bosch met 0-0 ging rusten. Een inzet van Michelle Fillet werd gered met de voet en ook kon ze een gevaarlijke aanval via Marijn Veen op die manier onschadelijk maken. Bij een kans voor Freeke Moes kwam Koning echter met de schrik vrij. Wel moest Koning zich gewonnen geven toen ze een rebound weggaf aan Veen, die met een backhand scoorde. Ondanks een reeks strafcorners kon Amstredam daarna niet doordrukken. Sterker nog, De Bosch kwam in het laatste kwart opeens opzetten. En uit de vierde strafcorner bracht Fréderique Matla haar ploeggenoot Koolen in stelling.