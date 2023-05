Schipper en brandweerman onwel door lekkende accu op veerpont

Het veerpontje tussen Hattem en Zwolle is vanochtend uit de vaart gehaald, omdat de schipper door een lekkende accu onwel is geworden. Door de vrijgekomen damp werd ook een brandweerman onwel.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat het inmiddels weer goed met hen gaat. Volgens de brandweer is één van de accu's lek geraakt. Daardoor is zwavelzuur vrijgekomen. Bij metingen zijn geen verhoogde concentraties waargenomen.

De havenmeester laat aan Omroep Gelderland weten dat de veerpont ''Het Kleine Veer'' achter de camperplek aangemeerd ligt: "De camperplaatsen zijn leeggemaakt." De eigenaren van de bootjes zijn voor de zekerheid van boord gehaald.

Hoe lang de veerpont niet vaart, is nog niet duidelijk. De Veiligheidsregio laat weten dat er vandaag in ieder geval niet meer wordt gevaren. Ook het Apeldoornse kanaal is voor (plezier)vaart gesloten.