Zeker negen doden in Italië na extreme regenval in Emilia-Romagna

Het leger is samen met de kustwacht bezig met het evacueren van mensen die afgesloten zijn van de buitenwereld. De regering van Giorgia Meloni is bijeengekomen om financiële steun te regelen. Inmiddels gaat dat om 30 miljoen euro voor de regio aan de Adriatische kust.

Volgens regio-president van Emilia-Romagna Stefano Bonaccini viel in 36 uur net zo veel regen als normaal in zes maanden. Dat leidde tot zeker 280 aardverschuivingen, 400 wegen zijn geblokkeerd.

Italië-correspondent Heleen D'Haens

"Het is nu gestopt met regenen, en het water zakt langzaam weg. Maar het water verplaatst zich richting het oosten. Die dorpen moet nog ontruimd worden: dus het probleem verplaatst zich nu allen maar."

Ze hebben hier rond de landbouw allemaal dammen die het water moeten opvangen. Maar in al die dammen zitten gaten. Ontstaan door de droogte en een te laag grondwaterpeil. Verder zijn bijna alle rivieren in de regio buiten hun oevers getreden.

Het kost weken, maanden of zelfs jaren om al die schade te herstellen. En die tijd is er niet. Bij volgende zware regenval zijn de mensen hier erg kwetsbaar". Als een nieuwe storm nu of komende dagen gebeurt dan is er echt een probleem. Ze zijn een soort vogel voor de kat."