Eigenaar Nederlandse bedrijven in VS aangeklaagd voor smokkel militaire goederen naar Rusland

De eigenaar van een Grieks defensiebedrijf wordt door het Amerikaanse OM verdacht van samenzwering, fraude en smokkel van militaire goederen en technologie naar Rusland. Het bedrijf, de Aratos Group, heeft ook vestigingen in Nederland: Aratos Systems BV in Rijen en ForceApp BV in Den Haag.

"Hoewel de aangeklaagde en de Aratos Groep ogenschijnlijk als handelspartner van de NAVO en andere bondgenoten opereerden, waren het bedriegers die de oorlogsinspanning van de Russen steunden en hen hielpen bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie wapens", aldus het Amerikaanse OM.

De eigenaar, de 59-jarige Griek, Nikolaos B, is op 9 mei in Parijs gearresteerd. Daar wacht hij op uitlevering aan de VS.

Dual-use technologie

Volgens de Amerikanen werden de bedrijven van B. aangestuurd door Russische inlichtingendiensten. Het doel was om Amerikaanse militaire technologie en dual-use technologie in handen te krijgen. Dat laatste zijn technologieën die in zowel civiele als militaire goederen kunnen worden gebruikt.

B. zou voor dit soort goederen een aantal keren Nederland als eindbestemming hebben opgegeven, hoewel dat in werkelijkheid Rusland was.

Tussen de goederen zaten geavanceerde elektronica en verfijnde testapparatuur, waaronder die voor quantumcryptografie en kernwapens, aldus de Amerikanen.

Gerekruteerd

B. zou omstreeks 2017 door de Russen zijn gerekruteerd. In december van dat jaar vroeg een Russisch bedrijf hem om in zijn eentje naar Moskou te komen, omdat het onderwerp van gesprek heel gevoelig zou zijn. Dat bedrijf zou door een Russische inlichtingendienst worden gerund.

De Aratos Group en zijn dochterbedrijven specialiseren zich in ruimtevaarttechniek, binnenlandse veiligheid, blockchain-techniek en verdediging tegen drone-aanvallen. De websites van de bedrijven zijn offline gehaald.

NAVO-wedstrijd

De Nederlandse dochter Aratos Systems BV wist volgens het Amerikaanse OM in 2021 de finale te halen van een door de NAVO uitgeschreven wedstrijd voor toepassingen van AI en blockchaintechniek voor satellieten en ruimtevaartuigen.

Op de website van de koepel van Nederlandse defensiebedrijven NIDV staat te lezen dat ForceApp BV partner is van de Hague Security Delta (HSD), een groep van 275 bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstituten. Ook is het bedrijf deelnemer aan een Europees project dat EU-landen in staat moet stellen om zonder hulp van buitenaf zeemijnen uit te schakelen.