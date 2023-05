Garcia velde AZ achttien jaar geleden in halve finale: 'Laat ze nu maar winnen'

Het was een doelpunt dat zijn leven voorgoed veranderde, klinkt het telefonisch vanuit Lissabon, waar hij tegenwoordig werkzaam is in de wereld van onroerend goed. De voormalige rechtsback (40) koopt in het centrum van de Portugese hoofdstad oude panden op, renoveert die en doet ze vervolgens weer van de hand.

Hij was geen speler van naam of faam. Allerminst zelfs, klinkt het lachend. "Toch is er geen Sporting-supporter die me níet kent."

Naast die treffer, gemaakt met het hoofd uit een hoekschop, herinnert Garcia zich vooral twee zaken van die memorabele halve finale, 24 uur na de uitschakeling van PSV in de Champions League door AC Milan.

De 8.000 doldwaze supporters in de Alkmaarder Hout. En de verkeerde instelling waarmee Sporting het duel aanving.

"We speelden in een heel klein stadionnetje waar het publiek boven op het veld zat en de hele wedstrijd enorm tekeerging. Wat we ook probeerden, we kwamen geen moment in ons spel. Aan de ene kant omdat we nauwelijks uit de voeten konden op dat drassige, zware veld."

"Anderzijds, dat durf ik nu wel te zeggen, omdat we AZ misschien wel een beetje onderschatten. Het was een club die we totaal niet kenden. We hadden beter moeten weten. Een club belandt niet zomaar in de halve finale van de UEFA Cup."

Feyenoord

Sporting schakelde in het UEFA Cup-toernooi eerder gerenommeerde clubs als Feyenoord, Middlesbrough en Newcastle United uit. Aan het duel in De Kuip, in februari 2005, heeft Garcia naar zeggen geen concrete herinneringen.

"Ik weet alleen nog dat we na een van de doelpunten werden onthaald op een enorme bierdouche vanaf de tribunes." Dat de spelers van Sporting vanaf de tribunes werden bekogeld, de Portugese doelman Ricardo een vuurwerkbom naast zich hoorde ontploffen en de wedstrijd uiteindelijk twintig minuten gestaakt werd, heeft Garcia verdrongen.