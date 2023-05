Deutsche Bank schikt voor 75 miljoen dollar met slachtoffers in zaak Epstein

De Deutsche Bank heeft een schikking getroffen in een rechtszaak die was aangespannen door een van de slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Duitse bank heeft ingestemd met een bedrag van 75 miljoen dollar. Het geld is voor meerdere slachtoffers bestemd.

Volgens de aanklagers heeft de bank de misbruikpraktijken van Epstein gefaciliteerd door hem financiële diensten te blijven leveren. Van 2013 tot en met 2018 was de miljardair, die in 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel, klant bij de Deutsche Bank.

Daar gebruikte hij zijn rekening om schikkingen te betalen met advocatenkantoren, geld over te maken naar vrouwen in Oost-Europa en gedurende die tijd een bedrag van zo'n 800.000 dollar op te nemen. Banken hebben de plicht om bij verdachte transacties in te grijpen.

"Door de schikking kunnen tientallen overlevenden van Jeffrey Epstein eindelijk proberen hun vertrouwen in ons systeem te herstellen, wetende dat alle individuen en entiteiten die Epsteins seksueel misbruik en mensenhandel hebben gefaciliteerd, eindelijk ter verantwoording worden geroepen", aldus een van de advocaten.

Epstein stond sinds 2008 al te boek als zedendelinquent toen hij in Florida werd veroordeeld voor kindermisbruik. Door een deal met justitie kwam hij er met een lichte straf vanaf.

Desondanks besloot de Deutsche Bank de miljardair als klant te nemen. In 2020 kreeg de bank al een boete van 150 miljoen dollar van de Amerikaanse autoriteiten vanwege falend toezicht, onder meer op de financiële zaken van Epstein.

Ook JPMorgan Chase aangeklaagd

Een ander slachtoffer van Epstein heeft eenzelfde rechtszaak tegen de bank JPMorgen Chase aangespannen. Daar was Epstein van 1998 tot en met 2013 klant.

Onlangs werd Elon Musk gedagvaard door de Amerikaanse Maagdeneilanden. In het onderzoek voor de rechtszaak willen de autoriteiten alle onderlinge communicatie van JPMorgan en Musk rond Epstein inzien. Wat precies de relatie was tussen Musk en Epstein is onduidelijk.

Ook willen zij de correspondentie tussen de Tesla- en Twittertopman en Epstein lezen. Volgens de autoriteiten zou JPMorgan belangrijke waarschuwingssignalen hebben gemist over de misbruikpraktijken door Epstein. JPMorgan ontkent dat.