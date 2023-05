Drama voor Swiatek: opgave in Rome en eerste plek op wereldranglijst in gevaar

Topfavoriet Iga Swiatek heeft anderhalve week voor de start van Roland Garros een enorme tegenvaller te verwerken gekregen. De Poolse nummer één van de wereld liep tijdens het tennistoernooi van Rome een dijbeenblessure op.

Om die reden moest ze ook opgeven in haar kwartfinale tegen Jelena Rybakina, bij een stand van 2-2 in de beslissende set. De tranen stonden Swiatek in de ogen, toen ze besloot er de brui aan te geven.

"Ik zag iets gebeuren in de tiebreak, op bijna het laatste punt. Maar ik wist niet hoe serieus het was", vertelde Rybakina. "De eerste twee games van de derde set begon ze erg agressief, waaruit ik concludeerde dat ze niet echt meer goed kon bewegen."

Sabalenka kan profiteren

Door die blessure komt ook Swiateks eerste plek op de wereldranglijst in gevaar. Als winnares van vorig jaar heeft ze op Roland Garros een smak punten te verdedigen, terwijl haar concurrent Aryna Sabalenka daar tijdens de laatste editie al in de derde ronde sneuvelde.

Ook in Rome verdedigde de 21-jarige Swiatek de titel. Nu lijkt de favorietenrol weggelegd voor Rybakina, die in de volgende ronde op Jelena Ostapenko stuit. In de andere halve finale treffen Veronika Koedermetova en Angelina Kalinina elkaar.