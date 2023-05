Geen landbouwakkoord na hele nacht onderhandelen, 'gaat nog weken duren'

Ondanks een overleg van bijna 24 uur zijn het kabinet en boerenorganisaties nog niet tot een landbouwakkoord gekomen.

Een belangrijk twistpunt is hoeveel geld er beschikbaar gesteld wordt aan de boeren voor natuurbeheer.

"Het was een lange dag, we zijn ook wel moe. We zijn echt verder gekomen, maar we zijn er nog niet", zei landbouwminister Adema. "Er zijn punten waar we best nog stevig over moeten spreken en daar nemen we toch nog even de tijd voor."

"We willen een voldragen akkoord hebben en ook een akkoord met draagvlak. Daar hebben we allemaal belang bij.", zei Adema. Een deadline wilde Adema niet noemen, maar hij gaf wel aan dat het nog weken gaat duren.

Adema zei dat er wel een pakket maatregelen klaar ligt dat moet worden beoordeeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). "We weten dat de doorrekening van het PBL een week of twee, drie duurt. Zolang hebben we dus de tijd om door te spreken met elkaar."