Wekdienst 18/5: Dauwtrap-trips op Hemelvaartsdag • Omstreden vlaggenmars in Jeruzalem

Goedemorgen! Vandaag is het Hemelvaartsdag. Staatsbosbeheer organiseert daarom speciale dauwtrap-trips, en vanavond is er voor de tweede keer een speciale editie van The Passion op tv te zien. Eerst het weer: overdag is er een afwisseling van zon en stapelwolken en het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 16 graden en daarbij staat een matige noordoostenwind.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De spanning in Israël loopt opnieuw op. Vandaag is de zogeheten "vlaggendag". Veel Israëliërs vieren dat Oost-Jeruzalem in 1967 werd ingenomen door het Israëlische leger. Mogelijk willen daarom honderdduizend Israëliërs door de oude stad van Jeruzalem marcheren. De Palestijnen zien dat als een provocatie.

Het is Hemelvaartsdag en dan is dauwtrappen een traditie. Staatsbosbeheer organiseert speciale dauwtrap-trips waarvoor mensen zich aan kunnen melden.

The Passion Hemelvaart vindt voor de tweede keer plaats. De editie wordt uitgezonden op NPO 1 en is opgenomen in Bolsward en Sneek. Hoofdrollen in deze muzikale vertelling zijn weggelegd voor Marlijn Weerdenburg (Maria), Bertrie Wierenga (Maria Magdalena), Ferdi Stofmeel (Petrus) en Sinan Eroglu (Jezus). Net als in de Witte Donderdag-versie van 18 mei is Thomas van Luyn de verteller.

AZ speelt voor eigen publiek in Alkmaar de return in de halve finale van de Conference League tegen West Ham United. De Engelse club won vorige week de thuiswedstrijd in Londen met 2-1. De aftrap is om 21.00 uur.

Wat heb je gemist? Er is nog geen akkoord over de toekomst van de landbouw. Het kabinet en landbouw- en natuurorganisaties hebben tot in de ochtend doorvergaderd. Er werd in kleiner gezelschap verder gesproken. Een betrokkene zei tegen de NOS dat premier Rutte erbij werd geroepen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. De besprekingen leken onder meer vast te zitten op de vraag hoe boeren in het nieuwe stelsel genoeg geld kunnen verdienen. Ander nieuws uit de nacht: Kans steeds groter dat grens van 1,5 graad opwarming overschreden wordt: volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is de kans 66 procent dat binnen de komende vijf jaar de grens van 1,5 graad opwarming wordt bereikt. Een jaar geleden bedroeg die kans nog bijna 50 procent. In het Klimaatakkoord van Parijs beloofden de ondertekenaars de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden, maar gestreefd wordt naar maximaal 1,5 graad.

Montana eerste Amerikaanse staat waar TikTok verboden is: Montana heeft als eerste Amerikaanse staat de app TikTok verboden. Het besluit wordt op 1 januari van kracht. De gouverneur zegt dat de persoonlijke gegevens van de inwoners door de Chinese Communistische Partij worden bemachtigd. TikTok stapt waarschijnlijk naar de rechter.

Explosies gemeld in Kyiv: in Kyiv zijn weer op meerdere plaatsen explosies gemeld, zegt burgemeester Klitsjko. Eerder in de nacht ging op veel plekken in Oekraïne het luchtalarm af.