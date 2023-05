Politie vindt zwaar vuurwerk en coke in woning Veenendaal

De politie heeft in een huis in Veenendaal zeventien cobra's gevonden. Naast de explosieven werden ook een kilo cocaïne en een halve kilo amfetamine gevonden. Vijf mensen zijn aangehouden. Ze werden al enige tijd gevolgd door een speciaal politieteam.

Gisteren zagen agenten een taxi rijden die in een andere zaak de aandacht had getrokken. Toen die taxi bij de woning in Veenendaal aankwam, ging een man met een tas naar binnen. Daarop besloot de politie binnen te vallen.

De politie wijst erop dat vuurwerk in de afgelopen decennia steeds zwaarder en gevaarlijker is geworden. En dat het de laatste tijd steeds vaker tot ontploffing komt bij woningen, vermoedelijk om mensen onder druk te zetten, zoals de afgelopen weken in Rotterdam.