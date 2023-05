Boeren en kabinet nog altijd in overleg, maar vandaag geen landbouwakkoord meer

Op een landgoed in Den Haag zijn het kabinet en boerenorganisaties nog altijd in overleg over de toekomst van de landbouw. Halverwege de nacht hebben andere partijen die betrokken zijn bij het landbouwoverleg, zoals vertegenwoordigers van provincies, natuurorganisaties en supermarkten, het pand verlaten. Zeker is dat er vandaag geen landbouwakkoord meer volgt, wel wordt er dus nog in kleiner gezelschap verder gesproken. Ook premier Rutte schoof aan het begin van de nacht aan bij het overleg. Een betrokkene zei daarover tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. Daarvan komt het vandaag dus in elk geval niet meer. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. Zowel LTO als de minister sprak vorige maand over het belang om er medio mei uit te komen. Rutte was eerder vandaag nog in IJsland, voor een bijeenkomst van de Raad van Europa.

Volgens bronnen rondom de onderhandelingen is er duidelijkheid over de beperkingen en verplichtingen die boeren zullen worden opgelegd, maar is minder helder hoe het verdienmodel voor boeren er dan uit moet zien. Daarnaast zou er nog discussie zijn over het eventueel vastleggen van een maximumaantal koeien per weiland. Eerder lekte er al een nota van het ministerie van Landbouw, waarin staat dat de minister verwacht zo'n 6,7 miljard euro nodig te hebben om de maatregelen uit het landbouwakkoord uit te voeren. Of het kabinet zo'n bedrag wil betalen en hoe dat geld dan verdeeld wordt, is nog niet duidelijk. Andere maatregelen die naast het maximum aantal koeien besproken worden, zo blijkt uit het document, zijn technische maatregelen zoals emissiearme stallen, het aanpassen van veevoer, minder gewasbeschermingsmiddelen, meer mestverwerking en emissiearm uitrijden van mest en maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil en duurzaam bodembeheer. Ook is er nog discussie over de productierechten van boerderijen die ermee stoppen. Zo is het de vraag of het recht om dieren te houden in dat geval kan worden overgedragen op iemand anders dan directe familieleden.

Wat is het landbouwakkoord? Minister Adema praat sinds december met verschillende partijen - onder meer boeren- en milieuorganisaties, supermarkten en banken - over de toekomst van de landbouw tot 2040. Het gaat over de veranderingen waarmee de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd kan worden en klimaat- en waterdoelen gehaald kunnen worden. De onderhandelingen zijn buitengewoon ingewikkeld en moeizaam. Boeren vrezen dat ze moeten stoppen en hun grond kwijtraken. Het akkoord moet hun weer perspectief bieden. Adema zei afgelopen week te hopen uiterlijk donderdag een landbouwakkoord op hoofdlijnen te hebben, al benadrukte hij dat het draagvlak voor het akkoord belangrijker is dan die deadline. Eigenlijk had er afgelopen week al duidelijkheid moeten zijn over het akkoord, maar een eerdere concepttekst werd afgewezen door landbouworganisatie LTO. Wat Adema betreft is het wel 'cruciaal' dat er deze maand een akkoord ligt.