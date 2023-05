Verwarring over vermiste kinderen na vliegtuigcrash in jungle Colombia

In Colombia is verwarring ontstaan over het lot van vier kinderen die sinds twee weken worden vermist na een vliegtuigcrash in het Amazonegebied. De kinderen zijn 13, 9, 4 en bijna 1 jaar oud.

Vannacht meldde president Petro dat de vier zijn teruggevonden bij een zoekactie waaraan honderden militairen meededen. Volgens een Colombiaanse nieuwssite had een kinderbeschermingsorganisatie aan de president laten weten dat er contact met de kinderen was geweest en dat ze slechts lichtgewond waren geraakt. De kinderbeschermingsorganisatie baseerde zich op een contact in het gebied. Het leger ontkent dat de kinderen terecht zijn.

Schuilplek

De kinderbeschermingsorganisatie wijst op de slechte weersomstandigheden ter plekke; dat zou er de oorzaak van kunnen zijn dat militairen de kinderen nog niet hebben kunnen bereiken.

Gisteren meldden de autoriteiten dat ze een provisorische schuilplek hadden gevonden, gebouwd met takken en bladeren. Daarvoor werden al een half opgegeten stuk fruit gevonden en een drinkflesje voor een baby.

Het vliegtuigje waarin de kinderen zaten stortte op 1 mei neer, onderweg van een afgelegen plek in de jungle naar San Jose del Guaviare. Drie volwassenen, onder wie de moeder van de kinderen, kwamen om het leven. Hun lichamen werden begin deze week gevonden, maar de minderjarigen zijn tot vandaag niet getraceerd.