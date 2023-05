Montana eerste Amerikaanse staat waar TikTok verboden is

Als eerste Amerikaanse staat heeft Montana de app TikTok verboden. Gouverneur Greg Gianforte heeft een wet daartoe ondertekend die per 1 januari 2024 ingaat. De Republikein zegt dat zijn staat het verst gaat van alle staten om de privacy van inwoners te beschermen en te voorkomen dat persoonlijke gegevens door de Chinese Communistische Partij worden bemachtigd.

Het verbod op de socialemedia-app, die in handen is van het Chinese bedrijf ByteDance, zal waarschijnlijk aangevochten worden bij de rechter. Er zijn dan ook vele ogen gericht op deze zaak is Montana, een dunbevolkte staat in het noordwesten van de Verenigde Staten.

In de VS bestaat de vrees dat China via de app data kan verzamelen over Amerikaanse burgers of Chinese propaganda verspreidt via het sociale medium. Eerder kregen overheidsmedewerkers al een verbod om TikTok te gebruiken op hun werktelefoon. Dat gebeurde in ongeveer de helft van de Amerikaanse staten en ook in verschillende Europese landen. Ook bestaan er zorgen over de veiligheid van minderjarigen, die door de app worden uitgedaagd om mee te doen aan 'challenges' zoals het koken van kip in een medicijn en het beklimmen van stapels melkkratten.

Volgens de nieuwe wet in Montana kan een app-store of TikTok zelf een boete van 10.000 dollar per dag krijgen elke keer dat mensen in de gelegenheid worden gesteld de app te gebruiken of downloaden. De boetes gaan niet naar de gebruikers.

TikTok ontkent dat met de app massaal privégegevens worden verzameld. Het bedrijf erachter heeft aangekondigd er alles aan te doen om gebruikers ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn.