City overklast Real (4-0) en staat voor tweede keer in finale Champions League

In met name voor rust een ware galavoorstelling heeft Manchester City zich voor de finale van de Champions League geplaatst. De formatie van Pep Guardiola degradeerde titelverdediger Real Madrid in Engeland tot een stel figuranten: 4-0.

Dat was na het 1-1 gelijkspel van vorige week in Bernabeú ruim genoeg voor een plek in de eindstrijd op 10 juni in Istanbul. Internazionale, gisteren te sterk voor stadgenoot AC Milan, mag dan proberen om City van zijn eerste eindzege in de Champions League af te houden.

City werd de afgelopen vijf seizoenen vier keer kampioen in Engeland, maar stond pas eenmaal eerder in de finale van de Champions League. Twee jaar geleden was Chelsea verrassend te sterk.