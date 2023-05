Hoogleraar die onderzoeksgeld aannam van Saudi-Arabië bestraft

Een hoogleraar van de Wageningen University & Research (WUR) is bestraft omdat hij jarenlang onterecht een Saudische universiteit als zijn hoofdwerkgever noemde in publicaties. Hij noemde de King Saud Universiteit als eerste werkgever, terwijl hij in dienst was bij de universiteit in Wageningen.

Vincenzo Fogliano mag twee jaar lang zijn onderzoeks- en onderwijsgroep niet leiden. Hij blijft aan als regulier hoogleraar, maar wordt ontslagen als hij nog eens in de fout gaat.

De hoogleraar heeft zich niet persoonlijk verrijkt in ruil voor de schijnconstructie. In totaal ontving de universiteit 146.000 euro van de King Saud University. Dat geld is door een promovendus gebruikt voor onderzoek naar voedselkwaliteit en -samenstelling.

Meerdere wetenschappers benaderd

Onderzoek van de universiteit in Wageningen heeft uitgewezen dat zeker zes Wageningse wetenschappers door Saudische universiteiten zijn benaderd om tegen betaling hun primaire werkgever aan te passen. Volgens de universiteit is alleen Fogliano op dat aanbod ingegaan. Door wetenschappers aan zich te binden, kon Saudi-Arabië stijgen op prestigieuze wetenschappelijke ranglijsten. Dat zou dan weer het aanzien van het Saudische regime verbeteren.

De hoogleraar levensmiddelentechnologieën gaf eerder in de Volkskrant toe dat hij de King Saud University (KSU) vermeldde als hoofdwerkgever na een deal met de Saudische instelling. Daarnaast moest hij een onderzoeksproject met de KSU uitvoeren. "Ik weet dat het een grijs gebied is, op het randje, en ik snap dat er collega's zijn die het liever niet doen", zei hij eerder tegen de krant. "Maar er gebeuren veel ergere dingen in de academische wereld."

'Teleurgesteld'

Rector magnificus Arthur Mol van de WUR is naar eigen zeggen "geschokt" en "teleurgesteld", citeert Omroep Gelderland. "Fogliano is in 2018 gewaarschuwd voor dit soort transacties. Toch heeft hij zijn affiliatie aangepast. Hij heeft incorrect gehandeld en daarmee de integriteit van de wetenschap aan Wageningen University & Research schade toegebracht. Dat kan niet zonder gevolgen blijven", zegt Mol in een verklaring.

Ook wetenschappers buiten Nederland gingen in op het aanbod van de Saudische universiteit. Een Spaanse hoogleraar werd voor straf dertien jaar geschorst.