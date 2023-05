Dodental overstromingen Italië naar acht, 'gevolgen van klimaatverandering'

Eerder vandaag werden mensen in de zwaargetroffen stad Cesena opgeroepen naar hogergelegen verdiepingen te gaan als ze vastzaten in hun huis. Mensen werden met helikopters van de daken gehaald. Een burgemeester van een nabijgelegen stad zei vanmiddag dat ook dat niet meer veilig is.

Het dodental van de overstromingen in het noorden van Italië is opgelopen tot zeker acht. Meer dan tienduizend mensen zijn geëvacueerd. Een aantal mensen wordt nog vermist. Dat zeggen lokale autoriteiten in de regio Emilia-Romagna, een van de zwaarst getroffen gebieden.

"Wat er vandaag is gebeurd in Emilia-Romagna, is al gebeurd in Ischia en kan elk moment gebeuren in elke andere regio in het land", zei Musumeci. Volgens de minister laten recente rampen die aan het weer zijn gerelateerd, zoals de aardverschuiving in Ischia afgelopen najaar, zien dat er een nieuwe aanpak nodig is om de samenleving aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

In Zuid-Europa vormt de droogte in sommige landen, waaronder Italië, een steeds grotere bedreiging. Als de grond heel erg uitgedroogd is, wordt water minder snel en slechter opgenomen. Bij plotselinge hevige regenval kan de grond het water niet op tijd opnemen, waardoor er grote overstromingen kunnen ontstaan.

'Tropicalisatie'

In de komende acht maanden tot een jaar moet er een nieuw nationaal plan komen om beter voorbereid te zijn op hevige regenval na droge periodes. "Niets blijft hetzelfde als voorheen", waarschuwde Musumeci, waarna hij zei dat de "tropicalisatie", het tropischer worden van het klimaat op een plek, nu naar Italië gekomen is.

Het plan gaat onder andere om een nieuw wateropvangsysteem dat veel sneller meer water kan opnemen. Volgens de minister kon het huidige systeem 1000 millimeter opvangen in een jaar. Het nieuwe systeem zou 500 millimeter moeten kunnen afvoeren in 48 uur. Op sommige plekken viel er de afgelopen dagen in 36 uur tijd 500 millimeter regen.