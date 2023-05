Verstappen, fans en teambazen begrijpen afgelasting: 'Auto's dreven voorbij'

"Onze gedachten gaan uit naar alle getroffenen van de zware regen en overstromingen in de regio", schreef Verstappen op Instagram. "We wensen jullie veel sterkte om deze periode veilig te doorstaan."

Inmiddels is de weerssituatie er beter op geworden, maar een race houden is volgens Van Bodegraven niet te doen. "Als ik gezien heb wat er in de omgeving van Imola allemaal gebeurd is, kan ik niet anders zeggen dan dat het de juiste beslissing was om het af te gelasten."

Doorgewinterde Formule 1-fan Bas van Bodegraven kwam maandag aan in de regio Emilia-Romagna. "Toen was het prachtig weer. Dinsdagnacht sloeg het helemaal om en daarna steeg het waterniveau misschien wel met twee meter."

"De beslissing is genomen omdat het niet mogelijk is om het evenement op veilige wijze te laten plaatsvinden voor onze fans, de teams en ons personeel", verklaarde de Formule 1. "Het is niet te verantwoorden om de druk op de lokale autoriteiten en hulpdiensten verder op te voeren in deze moeilijke tijd."

Een deel van het circuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola, dat naast de rivier de Santerno ligt, staat onder water. Ook zijn wegen en parkeerplaatsen in de buurt ondergelopen.

Een vriend van Van Bodegraven werkt bij AlphaTauri en mag zijn huis niet meer uit. "Het is foute boel. Het gaat eigenlijk vooral om wat er om Imola heen gebeurt. Ik heb foto's gezien dat het circuit ook onder water staat, dat hadden we nog niet gezien. Het circuit zouden ze leeg kunnen pompen. Maar wat er omheen gebeurt met de mensen, wegen en infrastructuur, maakt het onmogelijk om het daar te organiseren."

Voor zijn team is het nu afwachten hoe ze de komende dagen het gebied kunnen verlaten. "Voor de lokale bevolking is het echt verschrikkelijk", benadrukt hij.

De Nederlandse teams van MP Motorsport en Van Amersfoort Racing, beide actief in de Formule 2 en 3, hebben niet veel van de chaos gezien. Volgens teambaas Frits van Amersfoort moesten de trucks ver weg geparkeerd worden en zijn de overige medewerkers nooit in de buurt van het circuit gekomen.

De grand prix van Imola is de thuisrace van het team AlphaTauri, dat gevestigd is in Faenza, een halfuur rijden van het circuit. De renstal heeft een inzamelingsactie opgestart en alle persactiviteiten opgeschort.

Haas-teambaas Guenther Steiner komt uit Meran, een stad in het noorden van Italië. De gebeurtenissen gaan ook hem aan het hart. "Ons hele team denkt aan de mensen die getroffen zijn door de overstromingen in het gebied. Veel mensen van ons baanpersoneel hebben de impact op de inwoners en het gebied met eigen ogen gezien."

"We steunen het besluit van de Formule 1 en de FIA om de grand prix te stoppen volledig. We blijven de lokale samenleving in gedachten houden. Hun veiligheid is van doorslaggevend belang, en we willen onze dank uiten aan de autoriteiten en hulpdiensten in de regio voor hun onvermoeibare inzet in deze uitdagende tijden."

Diepste medeleven

Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur liet van zich horen. "Namens iedereen die bij de Scuderia werkt, wil ik mijn diepste medeleven betuigen aan iedereen die geraakt is door deze verschrikkelijke tragedie. Emilia-Romagna is ons thuis en het is hartverscheurend om te zien wat mensen nu meemaken."

De Grote Prijs van Emilia-Romagna zou de zesde grand prix van het seizoen zijn geweest. Verstappen won in zijn Red Bull drie van de eerste vijf races. De tweevoudig wereldkampioen heeft een voorsprong van 14 punten in de WK-stand.