Verdachte brandstichting Den Haag in cel overleden

De 24-jarige man die vorige week werd aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij een brand aan de Prinsegracht in Den Haag, is overleden in zijn cel. Bij de brand in het monumentale pand raakten vorige maand vijf mensen gewond.

De man zat in voorarrest in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Bewaarders troffen hem daar maandagochtend dood in zijn cel aan. Hij maakte 's nachts zelf een eind aan zijn leven, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Bij de brand in de nacht van 18 op 19 april sprongen twee mensen uit het raam om te ontsnappen aan het vuur. Volgens Omroep West raakten zij daarbij ernstig gewond. De brandweer moest alle veertien woningen in het zeventiende-eeuwse pand ontruimen. Dertig bewoners werden elders opgevangen.

Het onderzoek naar de brand gaat voorlopig door, meldt het OM.