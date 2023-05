Frauderende oud-Rabobankier moet Denemarken 1,7 miljard dollar plus rente terugbetalen

Meerdere Europese landen jagen al jaren op het brein en andere betrokkenen achter wat de grootste belastingzwendel uit de Europese geschiedenis wordt genoemd. In een interview met de Belgische zakenkrant De Tijd zei Shah twee jaar geleden geen enkele spijt te hebben. "Ik zou meteen weer in deze business stappen", stelde hij.

Dit geld moet nu tot aan de laatste cent worden terugbetaald, samen met 5 procent rente. De naar de Emiraten gevluchte Shah werd daar vorig jaar gearresteerd en na een rechtszaak veroordeeld voor fraude. Een rechtbank besloot in april dat hij aan Denemarken mag worden uitgeleverd. Voor hij op het vliegtuig wordt gezet veroordeelde het hooggerechtshof hem al tot het terugbetalen van de 1,7 miljard, plus rente.

De 52-jarige Shah wordt gezien als brein achter het zogenoemde dividendstrippen om de Deense schatkist op te lichten. Hij zette van 2012 tot 2015 constructies op waarin buitenlandse bedrijven met aandelen in Deense bedrijven onterecht belasting over dividend (winstuitkeringen) terugkregen. Hiermee werd in totaal 1,7 miljard dollar verdiend.

Sanjay Shah, een Britse bankier die in het verleden onder meer voor Rabobank en ING werkte, moet Denemarken 1,7 miljard dollar plus 5 procent rente terugbetalen. Hij kreeg de straf vandaag opgelegd door het hooggerechtshof in de Verenigde Arabische Emiraten voor het grootschalig opzetten van belastingfraude met dividend, zo meldt persbureau AP .

Via Follow The Money werd bekend dat Nederland mogelijk 27 miljard euro is misgelopen aan dividendbelasting. Europese overheden zouden in totaal voor 150 miljard euro zijn opgelicht of gedupeerd door bankiers, handelaren en hedgefondsen. in Duitsland loopt nog altijd een onderzoek naar betrokkenheid van ABN Amro .

Via een techniek genaamd cum/ex leenden beleggers, vaak hedgefondsen, met de constructie hun aandelen aan andere beleggers uit. Door ze vlak voor de dividenddatum te verkopen en pas daarna te leveren, kon via een zogenoemde dubbele dip twee keer belasting worden teruggevraagd. De betrokken bank verdeelde uiteindelijk de opbrengst van de dubbele aftrek met de twee klanten.

In Denemarken zal de veroordeling als een overwinning worden gezien. "De Deense schatkist is voor een duizelingwekkend bedrag opgelicht. Het zou niet mogelijk moeten zijn dat daders zich in het Midden-Oosten kunnen verstoppen", zei minister Mattias Tesfaye van Justitie vorig jaar toen Shah vorig jaar na jarenlang diplomatiek getouwtrek werd gearresteerd in de Emiraten. Tot ergernis van de Denen woonde Shah jaren ongestoord in een villa op de palmeilanden voor de kust van Dubai.

Shah zou de zwendel hebben bedacht nadat hij via Credit Suisse en ING in 2007 bij de zakenbank van Rabobank in Londen aan de slag ging. "Tijdens een babbel aan de bar of een partijtje golf werd erover gesproken, alsof je het geheime recept van Coca-Cola aan elkaar verklapte", vertelde hij in De Tijd over de ontdekking van het dividendstrippen. "De mensen deden dat gewoon, ze dachten niet dat het illegaal was. Een grootbank zou haar traders toch niets illegaals laten doen?"

Nadat Shah in 2008 zijn baan bij Rabobank verloor, richtte hij het bedrijf Solo Capital op om via Londen en Dubai het dividendstrippen aan te bieden. In 2016 vluchtte hij naar Dubai na een inval in zijn kantoor in Londen.