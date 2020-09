Waalse Pijl: primeur Hirschi op Muur van Hoei, zesde zege Van der Breggen

"Het was een perfect scenario voor ons", zei Hirschi voor de camera van de organisatie. "Op de laatste klim ging het alleen om de benen. Het is steil, maar je moet wachten en wachten. Je moet sterk zijn in je hoofd om door de pijn heen te kunnen trappen. Ik voelde me helemaal niet zo goed in het begin. Dat is vaker zo. En meestal als ik win, voel ik me in het begin niet zo goed."

Hij won een rit in de Tour de France en pakte brons bij het WK in Imola. Zondag start hij ook in Luik-Bastenaken-Luik. Kan zijn maand nog mooier worden? "Ik hoop nog wat langer van deze vorm te kunnen profiteren. Alles wat nu nog komt is bonus."