Waalse Pijl: favorieten positioneren zich voor finale, Dumoulin laat lopen

Als we het toch hebben over sterke ploegen, dan moeten we Bahrain-McLaren ook even noemen. Met Mikel Landa, Dylan Teuns en Wout Poels heeft die ploeg ook drie echte specialisten van steile muren. Al is het de vraag hoe het met de vorm is van Teuns of het herstel van Poels na zijn ribblessure. Ook de jonge Nederlander Kevin Inkelaar (23) is vandaag opgestapt voor Bahrain.

En ook noemenswaardig: de Zwitser Michael Albasini (Mitchelton) rijdt voor de 16de keer de Waalse Pijl. Daarin reed hij acht keer toptien en twee keer op het podium. In 2016 werd hij door Poels, die een paar dagen eerder als vierde eindigde in de Waalse Pijl, geklopt in Luik-Bastenaken-Luik.

Volgend jaar hangt de 39-jarige Albasini trouwens de fiets aan de wilgen. Hij wordt bondscoach van de Zwitsers en is daarmee de opvolger van...zijn vader.