Paasschens in kopgroep Waalse Pijl, Van der Breggen nu écht koningin met zesde zege

Dat klinkt leuk, natuurlijk, zo'n bomvolle wielerkalender. Maar nu het coronavirus weer uitgebreid rondwaart, blijft de vraag welke wedstrijden ook daadwerkelijk zullen doorgaan. In de BinckBank Tour wordt vandaag in ieder geval niet gereden.

Het Nederlandse deel van de BinckBank Tour is geschrapt. De etappekoers, die gisteren begon in het Belgische Blankenberge, wordt nu enkel verreden op Belgisch grondgebied.

Reden is volgens de organisatie de aangescherpte coronamaatregelen die sinds gisteren in Nederland gelden. Dinsdagavond rond 22.00 uur kreeg de organisatie te horen dat de drie Nederlandse gemeenten waar de wielerwedstrijd zou starten of finishen gezamenlijk hadden besloten dat de koers toch niet welkom was op hun wegen.

"We zijn natuurlijk zeer teleurgesteld dat dit besluit is genomen, zeker gezien het late tijdstip", zegt Gert Van Goolen van organisator Golazo in een persbericht. Volgens hem was er voldoende geregeld om een veilige koers mogelijk te maken. "Maar helaas heeft dat geen gehoor gevonden."

De wedstrijd gaat nu verder in "aangepaste vorm", waarbij vandaag is aangemerkt als rustdag.

