Fraser definitief nieuwe trainer RKC Waalwijk; hij tekent voor twee jaar

De kogel is door de kerk: Henk Fraser is volgend seizoen trainer van RKC Waalwijk. Beide partijen waren al even in onderhandeling. De 56-jarige oefenmeester volgt na dit seizoen Joseph Oosting op, die overstapt naar FC Twente, en tekent voor twee seizoenen.

Eind vorig jaar vertrok Fraser bij FC Utrecht, nadat hij in opspraak was gekomen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Hij had op de training speler Amin Younes bij de keel gegrepen.

Fraser werd als speler kampioen met Feyenoord. Daarna was hij trainer bij ADO Den Haag, Vitesse, Sparta Rotterdam en FC Utrecht. Fraser won in 2017 met Vitesse de KNVB beker. Ook was hij assistent van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal.