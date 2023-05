Door valpartijen ontsierde sprintetappe Giro prooi voor Ackermann

Pascal Ackermann heeft de elfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Duitser was de Italiaan Jonathan Milan in de sprint net te snel af. Geraint Thomas behield de roze leiderstrui. Tao Geoghegan Hart, die derde stond in het klassement, viel en moest de Giro verlaten. Nederlander Thymen Arensman klimt naar de achtste plek in het klassement. Langste etappe De rit van Camaiore naar Tortona over 219 kilometer was de langste etappe van deze editie. De natte rit, die enkele kleine klimmetjes bevatte, leek aanvankelijk vrij rimpelloos te verlopen. Tijdens de etappe werd echter duidelijk dat de Giro-editie van dit jaar een waar slagveld is. Met nog ruim 60 kilometer te gaan, kwam Geoghegan Hart ten val. De Britse Ineos-renner moest met de ambulance afgevoerd worden en de Ronde van Italië verlaten.

De trieste aftocht van Tao Geoghegan Hart - NOS

Bij de valpartij waren ook andere klassementsrenners betrokken. Naast Geoghan Hart, Thomas en andere Ineos-renners kwam ook Primoz Roglic van Jumbo-Visma in aanraking met het asfalt. Op Geoghan Hart na kon iedereen zijn weg vervolgen. Dat gold even later niet voor Oscar Rodriguez van Movistar. De Spanjaard reed via een muurtje en een verkeersbord tegen een huis aan. Ondertussen ging de zeskoppige kopgroep, die zich al vroeg in de rit had gevormd, door. Al begon die wel op ruim 40 kilometer voor de finish uit elkaar te vallen. Veljko Stojnic en Laurenz Rex fietsten met zijn tweeën op kop. Fotofinish De Belg Rex wist de Serviër af te schudden en hield het lang vol op kop. Op minder dan vijf kilometer voor de eindstreep brak zijn verzet en werd hij ingerekend. In de sprint was Ackermann uiteindelijk de snelste. Milan juichte ook, maar de fotofinish wees uit dat de Duitser als eerste over de streep was gekomen.

De finishfoto wijst uit: Ackermann wint net voor Milan - NOS