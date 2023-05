'Prins Harry en Meghan ruim twee uur achtervolgd door paparazzi'

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zeggen dat ze in de Verenigde Staten achtervolgd zijn door paparazzi. Een woordvoerder van de prins spreekt van een "bijna catastrofale achtervolging", die urenlang duurde en waarbij een gevaarlijke situatie op de weg ontstond. De politie in New York heeft het nog niet bevestigd.

Het paar was gisteravond in New York voor een prijsuitreiking van de Ms. Foundation for Women. Meghan werd daar geëerd voor haar werk. Na het evenement werden Harry en Meghan achtervolgd door "een groep zeer agressieve paparazzi", aldus Harrys woordvoerder.

"Deze meedogenloze achtervolging, die meer dan twee uur duurde, resulteerde in meerdere bijna-botsingen met andere bestuurders op de weg, voetgangers en twee agenten."

Op sociale media zijn foto's verschenen waarop Harry, Meghan en haar moeder Doria Ragland in een taxi te zien zijn.

Opdringerige pers

Harry en Meghan verbraken in 2020 de banden met het Britse koningshuis en verhuisden naar de VS, om een ander leven te kunnen leiden, buiten de aandacht van de roddelpers.

Van Harry is bekend dat hij niet blij is met een leven in de schijnwerpers van de roddelpers. De moeder van Harry, prinses Diana, kwam in 1997 om het leven toen ze probeerde te ontsnappen aan persfotografen in Parijs. Eerder zei Harry bang te zijn dat Meghan ook slachtoffer zou kunnen worden van opdringerige paparazzi.