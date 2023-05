Prins Harry en Meghan achtervolgd door paparazzi, 'bijna catastrofaal'

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zeggen dat ze in New York zijn achtervolgd door paparazzi. Een woordvoerder van de prins spreekt van een urenlange, "bijna catastrofale achtervolging". De politie bevestigt dat er een incident was met het koppel en fotografen, maar zegt dat er niemand gewond is geraakt of is aangereden. Ook is niemand aangehouden.

Het paar was gisteravond in New York voor een prijsuitreiking van de Ms. Foundation for Women. Meghan werd daar geëerd voor haar werk. Na het evenement werden Harry en Meghan achtervolgd door "een groep zeer agressieve paparazzi", aldus Harry's woordvoerder.

"Deze meedogenloze achtervolging, die meer dan twee uur duurde, resulteerde in meerdere bijna-botsingen met andere bestuurders op de weg, voetgangers en twee agenten."

Taxi

De politie van New York zegt dat er inderdaad meerdere fotografen waren die hun rit naar huis "uitdagend maakten". Maar van botsingen, aanhoudingen of gewonden zou geen sprake zijn.

De burgemeester van New York, Eric Adams, noemde het "roekeloos en onverantwoordelijk" dat iemand mensen in voertuigen achtervolgt in de dichtbevolkte stad, en zei dat "twee van onze agenten gewond hadden kunnen raken".

Op videobeelden die op sociale media circuleren is te zien hoe Harry en Meghan de zaal van het evenement verlaten en in een auto stappen. Te zien is dat ze daarbij gevolgd worden door fotografen. Politieagenten en hun privébeveiliging brachten daarop het stel naar een politiebureau even verderop, zegt een anonieme bron binnen de New Yorkse politie tegen het Amerikaanse persbureau AP.

Daar wachtten ze enkele minuten om de situatie te deëscaleren. Daarna, toen de situatie veiliger werd geacht, vertrokken ze in een gele taxi. Die werd begeleid door politieauto's met zwaailichten.

"Ik weet niet of je het een achtervolging kunt noemen", zegt de chauffeur van de taxi tegen AP. "Er is niet echt iets gebeurd."

Opdringerige pers

Harry en Meghan verbraken in 2020 de banden met het Britse koningshuis en verhuisden naar de VS, om een ander leven te kunnen leiden, buiten de aandacht van de roddelpers.

Van Harry is bekend dat hij niet blij is met een leven in de schijnwerpers van de roddelpers. De moeder van Harry, prinses Diana, kwam in 1997 om het leven toen ze probeerde te ontsnappen aan persfotografen in Parijs. Eerder zei Harry bang te zijn dat Meghan ook slachtoffer zou kunnen worden van opdringerige paparazzi.