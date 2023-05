Djokovic verliest in Rome partij vol gemopper en incidentjes van Rune

Novak Djokovic is in de kwartfinales van het masterstoernooi in Rome uitgeschakeld door Holger Rune. De mondiale nummer één verloor van de Deen in een partij vol gemopper en incidentjes: 2-6, 6-4, 2-6.

De 20-jarige Rune was voor Djokovic de eerste grote test dit toernooi. De 35-jarige Serviër, die in november bij het masterstoernooi in Parijs de finale van Rune verloor, had op het vochtige Foro Italico moeite zijn ritme te vinden, maakte een tamme indruk en zag in een mum van tijd de setwinst naar Rune gaan.

'Je bent een grote grap!'

Djokovic leefde op toen hij op 3-2 in de tweede set de service van Rune brak. Net daarvoor had de Deen het met de umpire aan de stok gekregen over een bal die in of uit zou zijn geweest.

"Je bent een grote grap!", foeterde Rune, die berucht is om zijn heetgebakerde gedrag, tegen de scheidsrechter.