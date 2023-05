Drukte op de weg aan vooravond van zomers Hemelvaartweekend

Het was al relatief vroeg in de middag druk op de Nederlandse wegen op de dag voor Hemelvaart. "De spits is ruim een uur vroeger begonnen dan normaal", zegt de ANWB. Het gaat zowel om woon-werkverkeer als vakantiegangers die voor een lang weekend weggaan.

Volgens de ANWB stond er rond 16.20 uur al bijna 715 kilometer file. Tijdens een gemiddelde spits staat er zo'n 350 kilometer file. De ergste drukte op de wegen wordt in het midden en zuiden van het land verwacht.