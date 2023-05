Schadeclaim FDF tegen Paternotte afgewezen door rechter

Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66, hoeft geen schadevergoeding aan Farmers Defence Force (FDF) te betalen. Dat heeft de kantonrechter in Leiden bepaald.

De boerenactiegroep had 20.000 euro geëist omdat volgens hen Paternotte in twee tweets de eer en goede naam van FDF openlijk had aangetast. De kantonrechter in Leiden beoordeelde echter dat Paternotte niks onrechtmatigs heeft gedaan.

Het ging om een tweet van 4 augustus vorig jaar. Paternotte schreef daarin het volgende: "Goed dat Farmers Defence Force morgen niet aan tafel zit met Remkes en het kabinet. Een club die oproept tot intimidatie, asbestdumpingen en brandstichting goedpraat en positie boeren vergelijkt met positie Joden onder nazibewind is geen gesprekspartner."

Ongeveer twee weken later deelde Paternotte een tweet van iemand anders. Daarin stond een videoboodschap van FDF-voorman Marc van den Oever, die zei dat Paternotte en partijgenoot Tjeerd de Groot "door de knietjes zouden gaan voor de strijders van FDF". Paternotte noemde dat een bedreiging.

FDF vond dat de fractievoorzitter daarmee de eer en goede naam van de belangengroep van de agrarische sector had aangetast en spande daarom begin april een zaak aan tegen Paternotte. De rechter kon zich niet vinden in de gedachtegang van FDF.

FDF versus Kaag

In 2021 verloor FDF een soortgelijke rechtszaak tegen D66-leider Sigrid Kaag. Die zaak ging over een uitspraak van Kaag in Nieuwsuur, waarin ze had gezegd dat FDF zich schuldig heeft gemaakt aan, of betrokken is geweest bij het omverrijden van hekken en bedreiging van journalisten.